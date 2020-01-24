金子：美團試頂 留意購證17141

本周可留意美團或再試高位。新冠病毒疫情改變世界政經格局。國家主席習近平最新表示，當前疫情風險仍存在，故多次提倡「內循環」。美團業務較少受中美緊張關係影響。在十一黃金周市民暫時難以外遊下，對其生意應有幫助。花旗發表研究報告表示，美團在國慶期間，其App整體訂單量和銷售額高於今年五一假期，該行維持其「買入」評級，目標價300元。技術上，美團若突破280元高位，可以留意其購證（17141）。

匯豐衍生工具提供資料，資金繼續聚焦於阿里為首的科技股上，截至10月8日的數字，好倉街貨以坐倉資金計最高依次為阿里、美團、騰訊（0700）及小米（1810），分別逾23.6億、12.5億、11.5億及9400萬元，當中阿里為今年以來較高的坐倉資金水平。

而恒指波幅指數方面則衝高回落。投資者若認為波幅已為近期低位，美國總統大選前波動或上升的話，可考慮以窩輪入場，以賺取萬一波幅上升對窩輪價格的利好影響，相反若認為波幅有機會進一步受壓的話，將對輪證價格有較不利影響，因此可改以牛熊證作短線準備。

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