蘇沛豐：今年冬天或較冷 留意波司登

根據多個氣象研究，現正出現「拉尼娜」現象。香港天文台的網誌寫到「在過去個多月，赤道太平洋中東部的水溫繼續下降……預料未來數月水溫下降的趨勢將會持續，拉尼娜很有可能開始發展。」簡言之，「拉尼娜」代表氣溫較正常情况低的秋冬。過去兩年冬天較暖，因為出現了相反的「厄爾尼諾」現象，若今年冬天真的較往年冷，羽絨服需求肯定較去年的低基數大幅增多。

、在剛過去的「十一黃金周」，因為華東華北已轉涼，波司登於「天貓」電商平台之銷售額按年大升5倍，其中銷量升3倍，產品均價由約600元人民幣升至約1000元，相信是因為公司推出較多高端服裝。

2.85元可吸納 短線目標3.26元

波司登身為消費零售企業，難免受疫情打擊。我們的消費行業分析員表示，疫情令公司之庫存天數上升，分銷商的庫存可能更高。不過，波司登今年較去年更早、更積極促銷，例如略為調高折扣，我們估計其4月至9月之半年度零售銷售至少保持正增長，因此毋須太擔心庫存問題。

波司登踏入10月份股價已累升35%，技術指標無疑超買，但估值不算太高，預測市盈率（明年3月年結）約20倍。今年以來，不少服裝股都獲估值向上重估，例如體育服裝股安踏（2020）和李寧（2331），波司登的重估動力料來自冷冬和最近的強勁銷售。可於2.85元吸納，短線目標3.26元。

（筆者為證監會持牌人 沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]