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李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：12碼策略看投資

【明報專訊】先由一單不起眼的新聞說起，上星期《明報》也有報道：捷克足球名將彭倫卡確診新冠病毒肺炎入院。此人有何特別？答案是：有種足球技巧以他的名字命名。

足球術語一大堆，但以球員名字命名的，近乎沒有。「彭倫卡」是什麼東西？正如《明報》解釋：「（彭倫卡）成名作是1976年歐洲國家盃決賽，互射12碼最後一輪以「Chip」射中路破門，助捷克斯洛伐克隊擊敗西德隊奪標。這個12碼操刀技術之後亦以他命名。」

射中間企定定 輸波易被恥笑

即使不是超級球迷，大約也知道12碼是什麼一回事。極度簡化下，有點像「包剪揼」，若射手射向右邊，而守門員撲至另一邊，十居其九都會入球（除非力度太強或角度太盡射出界）。反之，若守門員「捉到路」，入球機會就大跌。

所以12碼除了是技術較量外，也是心理戰。守門員猜測射手選擇射左還是射右，射手也猜度守門員飛左還是飛右。但還有一個選擇：是射中間，像彭倫卡一樣藝高人膽大，當然守門員也可以企定定在中間。

有趣的地方來了：猜猜有多少射手選擇射中間？大約10%。更震撼的是，有多少守門員選擇企在中間？只有3%。換言之，對射手來說，射中間的勝算比起左邊右邊明顯為高。

隨俗而失敗 易獲讚賞

再想深一層，會發現有點不妥。互聯網年代沒有秘密，以上數字人人皆知，為何守門員如此笨，不多些企定在中間？同樣道理，既然守門員如此笨，97%情况都會飛走，為何沒有更多射手選擇射中間？

答案是：人性。學者在冷氣房分析和球員落場，是兩回事。優秀的球員可以頂住壓力，選擇可以像上面分析般理性，但教練和觀眾不是這樣想。用凱恩斯的名句，就是「隨俗而失敗，比不隨俗而成功，更能獲得讚賞」。用流行曲歌詞來說，就是「在這社會最怕走得太前」。

先說射手，若射左右兩邊被救到，一般評論會認為守門員神勇，不能怪責射手。但若射中間而守門員企定定接到波，眾人定必恥笑此射手。同樣地，若守門員捉錯路，一般不會被苛責。但若守門員企在中間，任人射左右兩邊，定會被人認為「廢柴」，「我落去也一樣」，「幾十萬人工請你來企？」

難敵心魔 少人選擇悶悶地贏

就如許多事物一樣，其他人總希望你do something，而為了滿足他們的期望，你也要do something。雖然可能do nothing才是最好選擇。

這些和投資有何關係？關係可大了。差不多所有學院派，都會教散戶減低交易次數，因為散戶交易成本重，炒出炒入往往被佣金蠶蝕了不少回報。但近年交易成交下降，多數人將此句當成耳邊風。

可是叫大家減低交易次數，不一定和交易成本有關。很奇怪，很多人上班時選擇少做少錯，但投資卻總是要do something。當中心態很易理解，上班的工作一般不甚過癮（否則公司應像主題樂園般向你收入場費），但投資的決定卻很過癮。不過，套用電影金句，「你想過癮地輸，還是悶悶地贏？」大部分投資者會答你選悶悶地贏，但到落場時，自然和足球員一樣，難面對心魔。因為自己炒股票的確是很過癮，拿幾千元扑中一隻升幾倍的細價股，滿足感比起買ETF大得多——儘管後者回報金額可能更大。但很多人除了賺錢，還要「型」。

回想12碼的例子，理論上球員應該不理批評，只求勝利，奈何老闆和觀眾未必會如此想，而球員的前途往往被他們影響。但自己投資比球員幸福，不用理會別人批評，你的錢無人可動。你需要做的，正是「悶聲發大財」，不用經常和人討論最新動作，也不用看別人的投資。球賽是最尾入球多的一方勝，正如投資回報只看金錢，不會管你是買ETF還是炒細價股。記着投資不是體操比賽，沒有難度分。

距離美國大選不足1個月，小弟保證你會全天候被眾多資訊轟炸。政治上的已經夠煩，還有投資上的。未來你會看到N篇文章，分析民主黨還是共和黨上台較有利？特朗普還是拜登對股市較好？

美股長升長有 何用理會市場雜音

但問心，為何你要知道這些？小弟告訴你答案，是民主黨掌政下股市表現較好（不服來辯），但又如何？難道若特朗普當選，你去清倉？反過來說，若你討厭拜登，即使我告訴你民主黨掌政對美股較好，你也必定反駁「這次不一樣」。既然早有結論，為何要問？

結論很簡單：雖然民主黨掌政下，美股表現較共和黨掌政下好——但美股近N年是長升長有，你要做的是坐定定，stay invested。十月可能有驚奇，但應該會是買入機會。香港人普遍對中國懷疑，但對美國充滿信心，既然如此，更加不用左撲右撲。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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