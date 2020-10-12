林少陽：巿場風險胃納佳 破頂機會高

港澳旅遊業復蘇路漫長

十一黃金周期間，外圍疫情仍然嚴峻，中國國民未能出境，結果當然是全民響應國家主席號召，齊心推動內部消費。長假期間，多個行業均出現報復式消費，當中以運動服裝、珠寶零售及汽車等可選消費尤其暢旺。雖然香港的防疫措施已比歐美已發展國家優勝，但與國內滴水不漏的檢疫措施，還是差天共地，一日本港新冠肺炎確診個案仍然未能清零，內地民眾進出中港邊境的檢疫限制，仍然難以放寬，本港以至澳門的旅遊相關行業，恐怕有排都未能完全回復正常。

疫情永久改變行業生態

今次疫情，即使拖得再久，仍有重見光明的希望。假如消費者的消費習慣未變，很多現在受打擊的行業，最終仍能重返正軌。較為值得關注的是，今次疫情極可能永久地改變了消費者的生活習慣。其中一個較為明顯的例子，是未來人類搭乘長途機進行商務旅遊的頻率，肯定會大打折扣，其次是年輕一代，將更加習慣在家娛樂，要他們專程乘坐高鐵，甚至長途機抵港再搭船到澳門旅遊博彩，簡直就是費時失事。

雖然同樣是服裝零售，疫情有助運動服裝需求，員工在家工作比例上升，公務活動及商務旅遊頻率減少，卻對商務正裝的長遠需求有抑制作用。可以預見，疫情緩和之後，健身中心、水上戶外活動用品、健身器材等需求，亦有潛力破頂向上，辦公室的大型文儀器材，卻可能被家用文儀用品所取代。既然消費市道極其量只是局部復蘇，類似沽澳門賭業買內需復蘇受惠股的長短倉策略，風險回報應該比買單邊更值得一博。

小心好消息證實 「拜登股」反高潮

過去一個多星期以來，美國大選民調顯示，愈來愈多選民不滿特朗普的抗疫成績，民主黨橫掃總統及兩會的機會率，正全面上升。受惠於民主黨綠色新政的新能源、環保及大麻合法化等主題，正被市場迅速瘋炒。由於升勢太急，投資者若然已經錯過中途上車機會，現在是否值得再追，實有商榷餘地。畢竟拜登仍難言篤定當選，更何况大市早已為拜登股背書，即使屆時好消息獲得證實，亦有機會在買家通通早已入市的情况下，出現好消費獲證實後的沽盤。情形就如過去一個星期一樣，很多港股炒家博黃金周之後港股通重開，以為會有投資者接他們手中的火棒，結果上周五便出現了反高潮。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]