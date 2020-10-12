陸振球：施政報告應探討共享汽車

【明報專訊】香港投資工具多元化，除了股樓債及黃金等，有讀者透過facebook傳來信息，指最近看到廣告推銷教授投資的士牌的課程，問是否值得買入的士牌投資，又說曾看過報道以往曾有不少人因為投資的士牌而發達。筆者找來統計資料，發現香港的的士牌價早在2015年已經見頂，之後呈一浪低於一浪形態（見圖1），筆者覺得投資的士牌和揸的士的行業黃金期已過，要投資不如投資在新經濟，尋找合適的主題。
的士行業已過黃金期 牌價拾級而下
事實上，香港的的士行業早已出現老化，香港政府其實也知道這個事實，曾放風研究推出優質的士的專營計劃，但根據中大的一項民調，僅有16%香港受訪者表示支持專營的士計劃，反而當被問及在共享汽車Uber與「優質的士」之間需二擇其一時，卻有64%受訪者均選擇UBER作為他們的點對點出行選項。
大家都知道，巿面上行駛的的士，不少都十分殘舊，且部分司機可能收入不高，服務態度欠佳，而乘客對此難作投訴，也難有途徑推動改善措施。香港暫未予UBER合法經營，但其實UBER乘客卻可以揀選、評分、投訴，對這種共享式經濟的汽車服務，不少消費者覺得政府不應令他們少了這一個的交通選項。
說來好笑，全球主要城巿都有UBER或類似的服務提供，唯獨香港作為國際大都巿卻沒有，早前由奧緯論壇聯同美國加州大學柏克萊分校交通研究所，就2020城市出行指數進行研究，結果發現新加坡因其交通管理的成效顯著，連續第二年高居首位，香港未能就共享汽車立法而只能排名第四位。
有傳本周三的施政報告會批出2億元研究香港如何推動「智能出行」，筆者認為不如在報告應着墨探討香港共享汽車的可行性。
全球共享經濟股指數 大幅跑贏的士牌
其實，UBER可算是共享經濟的一分子，根據STOXX全球共享經濟股票指數，過去5年由低位升至最近新高，足足升了1.75倍（見圖2），連同上述自2015年起不斷下跌的香港的士牌價，可謂相映成趣。