黃德几：友邦內地業務增長潛力佳

內地疫情受控 新業務價值改善

今年上半年，年化新保費減少24%至25.79億美元，新業務價值利潤率下降11.1個百分點至54.4%。總加權保費收入上升5%至169.26億美元。期內，內涵價值營運溢利為38.78億美元，按年下跌13%，主要由於新業務價值下跌，且導致內涵價值年化營運回報降低至12.9%。不過，隨着疫情逐步受控，限制逐步放寬，集團在各地市場的新業務價值按月已經改善，憧憬下半年業績有望復蘇。

集團正在擴展內地的市場，今年6月獲中國銀行保險監督管理委員會批復，改建上海分公司為AIA Co.的獨資子公司。集團已在內地多個省份設立分部，並預計數目將會增加，有助支持集團內地中長的業務增長。由平安保險（2318）過檔友邦擔任集團首席執行官的李源祥，市場亦預期加強在內地的業務發展。另外，按香港保險業條例基準計算，友邦保險（AIA Co.）的償付能力充足率為328%，仍然穩健。走勢上，目前處於各主要平均線之上，MACD熊轉牛差距，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低76元以下吸納，若以大成交金額突破82.5元阻力，升勢有望持續，不跌穿74.5元續持有。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]