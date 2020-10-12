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謝紹榮 食腦本世界

投資策略

謝紹榮：iBond可攻可守 可長可短

【明報專訊】事隔4年，香港政府終於再次推出新一批「通脹掛鈎債券」（iBond）供香港市民公開認購。與此同時，香港政府亦再接再厲，為一眾65歲或以上長者發行「銀色債劵」（銀債）。

政府為市民承擔通脹風險

今次iBond暫定發行總金額為100億元，如反應熱烈，或提升發行總金額至150億元。據悉iBond將於10月23日起接受公眾認購，每手1萬元，年期3年，每半年派息一次，iBond派息率跟本地通脹率掛鈎，並設有年息最少2厘保證利率。

筆者一向對於香港政府發行iBond和銀債十分支持，支持的原因跟iBond的通脹掛鈎回報特性有關。眾所周知，鈔票的內含購買能力，長遠必定被通貨膨脹所蠶食，因此難得香港政府願意為市民承擔通脹風險而發行iBond，大家又豈有不認購之理？

除此之外，政府為了避免iBond因為香港經濟轉差出現通縮而錄得「負回報」，故此特意為iBond設定了保證回報率，而且今年政府還「賣大包」，把保證回報率由過往的1厘調升至2厘，這種設計使iBond變得更加可攻可守。

風險無異於港鈔 卻有額外回報

平心而論，對於擁有閒置資金的港人而言，除非他們懷疑香港政府的還債能力、又或者他們對港元的穩健沒有信心，否則筆者實在很難找到不認購新一批iBond的理由。皆因市民手持港元鈔票所面對的信用風險，跟投資者持有iBond所面對的信用風險其實並無差異，其信用風險都是取決於香港政府的信用。然而手持港元現鈔，政府卻不會給持有者分文回報，相反，iBond投資者卻可以每半年獲得政府派發債息一次。由此可見，對於一個擁有閒置港元的市民來說，投資具有2厘保證息率的iBond，屬於理性行為。

首日沽需仔細比較銀行優惠

當然，不少市民認購iBond的目的，並不是為了「長揸」iBond至期滿，而是為了於iBond掛牌首日，隨即沽售獲利。對於這類短炒的投資者，仔細比較配售銀行或證券經紀所提供的優惠和交易費用，例如會否豁免認購費、佣金、託管費、二手買賣交易費等等，便變得非常重要。

總的來說，既然iBond可攻可守可長可短，大家何不認購呢？

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]

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