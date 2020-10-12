經濟
趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：美元未來12月或跌7%

【明報專訊】踏入第四季，市場充滿不確定因素，美國總統大選、英國脫歐、全球疫情反覆發展、中美關係冰封等，相信都會影響整個金融市場。預期美國總統大選短線會令外匯市場變得波動，美元短線或有機會出現反彈，但長線仍無改其下行趨勢。

短線有機會出現反彈

距離美國總統大選還有不到1個月，市場都集中關注選情，渣打相信大選為直接影響美元走勢的因素，但同時認為主導外匯市場的一些基本因素，並不會因為特朗普抑或拜登當選而出現變化。中長線預期美元進入結構跌勢，美國聯儲局表明未來3年將會維持低利率，美元與其他貨幣的息差優勢減退；美國的刺激方案出現變數，短線或對經濟構成一定影響；再加上美國雙赤字嚴重，預期美元未來12個月有機會下跌約7%。

英鎊價值被低估

在美元長線疲弱的前設下，本行認為歐元、英鎊、澳元及人民幣都將能受惠。歐元區近日多個國家均疫情影響，短線有機會下跌，但長線相信歐洲復蘇基金或有助歐元向上，歐元兌美元未來12個月或有機會挑戰1.24。至於英鎊的走勢，很大程度上取決於脫歐的進程。英國及歐盟雙方都希望能夠達成協議，但同時認為協議或要等到最後一刻才能有結果。渣打仍然認為英鎊價值被低估，若脫歐協議能順利達成，英鎊兌美元未來12個月有機會向上升至1.36水平；相反若談判失敗的話，匯價有機會重返今年低位1.15附近。

人民幣將繼續溫和走高

過去幾個月，中美緊張關係略為緩和、中國數據轉好，出口已經恢復並保持穩定，加上貿易順差增加，整體經濟復蘇表明人民銀行可能會維持審慎政策。到目前為止，中國經濟相對其他國家較為強勁，這個情况我們相信會伸延至2021年。中國債券被納入富時世界政府指數，反映內地資產對外吸引力開始上升，或有助推動人民幣國際化，未來在美元走弱的前設下，資金有機會流向人民幣。本行預期未來人民幣將有溫和升幅，美元兌人民幣未來6至12個月有機會跌至6.71水平。

商品向好 助澳元向上

中國經濟復蘇亦間接支持商品貨幣，再加上渣打未來看好黃金同紐約油價走勢，預期黃金有機會挑戰每盎司2400美元，而油價亦有機會在未來12個月升至每桶50美元水平。商品價格回升相信亦有利商品貨幣，當中我們較為偏好澳元。澳洲儲備銀行上周維持息率不變，市場預期央行可能在年底會考慮減息，但隨着當地疫情好轉，澳洲經濟亦有望復蘇，預期澳元在未來12個月或有望升至0.76水平。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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