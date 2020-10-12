陸振輝：善待自己 知足常樂

相信除了一些極個別的例子外，差不多所有人都會回答說：「怕老」！

但回心一想，「老」真的可怕嗎？生、老、病、死是人生必經階段，古往今來並沒有人，甚至任何生物可以超脫其中，假設你真的怕老，那就不會老嗎？這是沒有可能的事！

快樂很簡單 心態决定一切

退休者不應該怕老，而應該怕老之前沒好好活過！人總是這樣，愈害怕什麼，就愈會碰上什麼。反倒是你愈不怕，那就算真的碰到，也會坦然面對。生容易，活容易，生活卻不容易。人生雖難，但不要為難自己；人生雖苦，也不要苦了自己。學會微笑，才能遇見知己；學會分享，才能遇到真誠；學會勇敢，才能克服困難；學會放下，才能有快樂的人生。

人生不過是個不回頭的旅行，每個人都是匆匆的過客。現在退休了，還有什麼事值得計較的呢？別讓自己的心態摧毁了自己，不去抱怨，不去計較，學會寬容，學會用另外一種態度來看待生活。快樂其實很簡單，心態其實决定了一切！不要去追求太多，因為有些東西根本不屬於我們；不要要求太多，因為每個人都有自己的難處。多一分快樂，就會少一分憂傷；多一分真實，就會少一分虛偽；多一分悠閒，就會少一分忙亂。善待自己，就會內心富饒充實。所謂知足者常樂就是這個意思了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]