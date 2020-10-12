經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：唐家灣熱賣 仍有升值空間

【明報專訊】現時港人於內地買樓較「輸蝕」，一來穿梭兩地需接受隔離檢疫，二來由香港匯錢到內地需時，若不預先匯錢恐怕難以成功購入心儀單位。

受疫情影響，港人現時無法到內地簽署按揭合約，即使發展商和銀行都願意為該樓盤做按揭，港人只能一次式全數付款，以致不少港人因預算問題暫未能到內地置業，買樓的難度大大增加。如果大家有意於這段期間購買內地物業，緊記先向信譽良好的代理諮詢樓盤的最新按揭安排。

珠海唐家灣最近有新樓盤推出，筆者當時正好身處珠海，便去現場拍攝開盤情况給大家看。本來也打算順道拍攝落籌的程序，但由於樓盤反應過於熱烈，筆者也未能成功落籌。深珠通道將落成，吸引了很多深圳人到珠海買樓，別說是香港人，就連當地人也未必能成功落籌。如果大家想購買這些熱門樓盤，必須盡早聯絡香港代理，最好預先付訂金，這樣當一開始落籌，代理就可馬上替你將錢匯過去了。當然，如果場面像這次一樣蜂擁，發展商的計劃隨時說變就變，即使付了訂金亦不保證落籌成功。

深珠通道落成 吸引非本地客搶購

售樓處的現場人山人海，筆者一進場就聽到樓盤已經封籌的廣播消息。深珠通道的建設，加上深圳早前收緊了樓控措施，令珠海的樓盤比以前更搶手。唐家灣內不乏樓盤選擇，但這次開盤仍吸引了不少「一家大細」和大批深圳人前來爭相購買。經常有觀眾問：多內地人搶購的樓盤，是否等於有升值潛力、居住環境理想呢？要買到合適的物業，必須了解投資和自住，於用途和樓盤的選擇上都不一樣。深圳、廣州等一線城市有很多不帶裝修的樓盤，吸引了不少非本地人搶購。由於交樓時不帶裝修，樓盤價格相對亦較低，適合用作投資。相反，如果說是本地人熱賣的樓盤，用作自住的買家則較多。

投資者買樓，都是作放租或將來放售之用，他們跟自住買家不同，並不急於馬上裝修入伙。所以，如果你買了大多數買家用作投資的樓盤自住，你入住時有機會是全層唯一的住客，四周空無一人，居住安全性自然不太理想。隨後附近單位陸續開始裝修，噪音不斷、裝修工人走來走去，相信沒有人喜歡這樣的居住環境吧！始終投資者關心的，就是樓盤的升值潛力，至於樓盤的裝修、居住舒適度等，並不是他們的考慮因素。筆者曾試過買了大多數人用作投資的樓盤自住，深深感受到投資和自住是兩碼子的事，才勸籲大家千萬要分清楚買樓目的！

買樓要考慮自己的需要、喜好，也要了解所買樓盤其他買家購入的動機；賣樓則要考慮何時是放盤的最佳時機。筆者早於四、五年前在唐家灣購入了幾個單位，當時也推介了一些樓盤給觀眾。現在這些樓盤都升值了很多，筆者早前亦有意將樓盤放售，不過經過一番深思熟慮後，最終還是決定將放盤計劃叫停。隨着深珠通道的建設、不同的大型商場相繼落成，筆者相信唐家灣的樓價定會再創高峰，因此亦建議大家暫時毋須急於放盤，並與筆者一起期待唐家灣樓市的發展。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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