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iBond以外高息投資

【明報專訊】上周一，港府公布推出與通脹掛鈎債券（iBond）予香港市民認購，認購日期由10月23日起，是次iBond的保證年利率有2厘，以1手1萬元計算，保證年息只有200元。不過產品與通脹率掛鈎，故息率會以較高者為準，以2019年3%通脹率為例，即派息率為3厘，故具有抗通脹作用，可避免資金被通脹蠶食。假設每年通脹率為3%，即3年後可獲900元利息。iBond優點是每半年派息一次，兼派息穩定。但估計反應會熱烈，到頭來每人只會獲分配兩三手。其實市場上仍有不少息率較高的產品可供選擇。

明報記者 黃清瑤

■短年期儲蓄保險

坊間有不少公司推出短年期儲蓄保險，供款期普遍為1年或2年，並可於第5年取回本金及利息，故這類產品俗稱為「2Pay5」，亦有個別公司容許投保人於保單到期日前提取本金及利息。市場上，提供短年期儲蓄保險的公司不少，包括blue、中銀人壽、友邦（AIA）、恒生、匯豐、立橋人壽、泰禾人壽等。這類型保險息率比定存高，有名額限制，當中，英國保誠及泰禾人壽的短年期儲蓄保險在截稿前已售罄，未知會否加推。不同計劃各有特色。人民幣方面，中銀人壽「目標3年網上儲蓄保險計劃（網上投保）」的息率最高，如考慮一筆過預繳保費，計及首年保費3%折扣率，期滿保證內部回報為每年3.16厘，假設總供款額為20萬元人民幣，期滿後可獲21.6萬元人民幣，即每年利息約5333元人民幣。如考慮恒生「譽龍」（人民幣）人壽保險，計劃有固定總供款額，年繳息率3.1厘高於月繳息率2.9厘，以總供款額24萬元人民幣及以年繳形式計算，5年期滿後可保證取回27.72萬元人民幣，平均年息7440元人民幣。不過5年期算是中線投資，其間留意人民幣匯價風險。

港元方面，立橋人壽及恒生——「精選五年」（港元）人壽保險皆可作定息儲蓄保險，兩者同樣供款兩年，5年期滿後取回本金和利息。如在立橋人壽一筆過預繳2年保額，可享2.82厘保證內部年回報，供款額由2萬元至200萬元，若恒生選年繳方式，可享保證內部年回報2.5厘，供款額由1.44萬元至12萬元。相較下立橋人壽彈性較大，可揀較高的供款額，以12萬元及一筆過預繳計算，5年期滿後可獲13.59萬元，平均年息3180元；恒生期滿後可獲13.294萬元，平均年息2588元。

美元短期儲蓄保的息率普遍高過港元，由2.42厘至3.3厘不等，其中立橋人壽的息率最高，一筆過預繳可獲3.3厘每年保證內部回報，總供款額由2500美元至25萬美元；其次是年繳形式，保證內部年回報為3.27厘。而匯豐——匯昇儲蓄保險以年繳方式，可享2.83厘每年保證內部回報，總供款額由1萬美元至10萬美元。

惟需留意，上述一些機構的儲蓄保險不受香港存款保障委員會的「存保計劃保障」。

■高評級企業債

高評級企業債可作另一選擇，目前市况下，高收益債的息率可超過10厘，不過違約風險較高，隨時令投資者得不償失。儘管高評級企業債入場門檻較高，但勝在風險低。一般而言，高評級指信貸評級介乎AAA至BBB-（標準普爾評級級別）或介乎Aaa至Baa3（穆迪評級級別）。

從匯豐銀行網頁可見，該行提供22項債券，當中高評級企業債共有12項，息率較高的是惠普企業（HPE），屬BBB評級，票面息率為4.9厘，每半年派息一次，最低入場費為2000美元（約1.56萬港元），假設債價不變，一年可收息764.4元，高於港府即將推出的iBond。其次息率較高的是沃達豐（VOD），票面息率為4.375厘，同屬BBB評級，每半年派息一次，最低入場費為1000美元。雖屬高評級企業債，入場門檻又較低，不過匯豐給予兩家公司4級風險評級，該行稱為進取型投資。

如想選擇風險相對較低，可考慮評級為A的國際商用機器（IBM），票面息率為3.625厘，最低入場費為10萬美元（約78萬港元），假設債價不變，每半年可收息1.14萬元，1年收息2.83萬元。其他評級較高的公司如有蘋果（AAPL），評級為AA+，最低入場費為2000美元，但票面息率只有2.4厘。

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