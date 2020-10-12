謝偉銓：推動環保減音窗 共建健康城市

疫情爆發 更重視通風採光

香港發展密度高，不少住宅單位的大廳或睡房，往往受到來自馬路或行車天橋的噪音影響，住戶被迫長期關窗開冷氣，缺乏自然通風兼耗費能源，並加劇了市區的「熱島效應」。

在政府與建造業界共同努力下，近年成功研發了多款適用於不同樓宇的環保減音窗設計，有關設計既能有效緩減交通噪音，又可維持單位的通風、採光、景觀及外觀美感，減少住戶的電費開支和廢氣排放，是個多贏方案。

早於疫情爆發前，筆者已聯同建測規園界4個專業學會舉辦了兩場「宜居隔音新設計座談會」，由環保署與發展商代表講解最新的環保減音窗技術、設計、用料和成本效益等，深受業界人士歡迎，兩場座談會都座無虛席。環保署隨後再舉辦了多場類似講座，並運用「四維虛擬實境」技術向業界講解有關設計概念。

促請當局制訂一致審批準則

隨着疫情爆發，社會更加着重健康建築、健康生活，預計會有更多發展商樂意採用新式的環保減音窗設計。然而有業界人士反映，政府不同部門就有關創新建築設計的審批程序和準則，仍有一些不清晰及不一致之處。筆者因此早前再去信環境局長，促請當局更積極地推動環保減音窗，包括制訂清晰、靈活及與時並進的指引，讓相關業界、專業人士及不同審批部門都有例可循，加快審批及建設速度。

政府日前作出回覆，指環保署已就環保減音窗的設計，包括其減音效能、吸音用料，以及如何配合屋宇署的通風要求等，制訂一份專業守則擬稿，在本月開始發信邀請相關專業團體及部門提供意見。

筆者一方面期望有關工作可盡快完成，另一方面亦希望當局能認真聽取業界意見，避免因審批過嚴、過慢或政出多門，而局限了相關技術的研發應用及業界的創意空間。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]