經濟
陳大為 世界為觀

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陳大為：美國經濟沙盤推演（上）

【明報專訊】今期姑且做點經濟沙盤推演。首先，what if Trump wins？

那麼，減稅、派錢、生意監管鬆綁、在敏感行業以America first的方向用政策或資助方式支持、加大對軍工和太空技術的投放、繼續各種關稅政策，和「勸導」聯儲局繼續長期低息（但QE未必會催谷，更多係睇餸食飯）。

一般而言，減稅，特別係企業稅，最大作用未必是鼓勵企業回到美國開生產線開研發部開舖（畢竟稅收只是成本之一，尚有很多其他成本），並create jobs jobs jobs；而係吸引跨國公司（MNC）在處理全球稅務時，較願意把多些利潤留在美國報稅。這就意味有更多的現金在美國帳戶內。若然連資本增值稅（CGT，capital gain tax）或減稅率，或拉高最低和各級的應稅收益（taxable gain）的話，那就給了企業動機利用留在美國的現金去回購自己的股票推高股價，變相也推高以option當分紅帶來的收入。上文提到的錢源中，其中一樣可能會由海外回到美國。

侵贏再派錢 刺激股市效果料減

當然，若然營商環境佳，消費興旺，那麼較低的稅率興許也能鼓勵美國企業在美國擴張。

緊急派錢給市民和中小型企業的效果，上次都看見過，不過今次對股市帶來的效應恐怕將遠不如上次，也不如減稅，事關派錢是定額而非按一個百分比，而上次派錢正值股市低迷之時，同一筆錢買入的股份較多，效果自然較大。今次派錢，多數是創新高後的回調時期，仍比上兩次派錢時的水平高，所以同一舊錢，效果就有限了。此外，上兩次派錢後，不少投入股市並炒燶，乃至被追孖展（margin call），部分投資者更欠了一屁股債。今次派錢，恐怕會先用來頂數，能直接入市的資金就很有限了。

聯儲局長期低息，甚至現時外界盛傳將由0厘至0.25厘降至0厘（部分更傳technically negative rate，雖然實際執行時停在0%）。正如以前提過，減息和孳息曲線的斜率成反比，息愈低，愈陡峭，客觀效果就是銀行內的錢會更傾向投資到保守國債上，不願做那麼多貸款。街外就更樂意做短期的投資而非長期。

刺激政策結束後經濟或回落

若配合積極的財政政策，由政府通過各種項目與合同（projects and contracts）散去企業和個人處，短期能夠製造一定的繁榮，帶來短期的通脹。除了受惠的企業及其股票外，方便短炒的資產，或者貨幣替代品如金，甚至加密貨幣，都有投機機會。然而，這種繁榮，一旦所產生的合約完成，轉入操作、維修保養的階段，就養不了那麼多人，屆時就又要炒人，失業上升，經濟又向下了。

當然，若然經濟能在政府刺激結束前，就能夠有organic recovery and growth，問題就都解決了。偏偏長期低息環境卻會令除受惠於財政政策的行業外，其餘都不獲長線持續投資（因為孳息曲線拉直的效應）。這樣一來，真正的復蘇和增長能否出現，就有相當的不確定性了。孰勝孰負，真係木宰羊。

那麼要是Biden贏，又會如何？下期分解。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

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