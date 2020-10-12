經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：普京大帝 轅門射戟

【明報專訊】周末，小金人看電視，阿塞拜疆和亞美尼亞苦戰正酣下忽然宣布在莫斯科達成停火協議，背後發功的是普京大帝。阿、亞兩國過去兩周全面戰爭，死了好幾千人，而且還有演變成地區戰爭的風險，可是現在忽然「停戰」，幸福來的太突然，當然很多人會給普京大帝來個讚，太威武有力了。確實挺厲害，可是小金人卻覺得普京大帝很有呂奉先轅門射戟的味道。

轅門射戟是歷史典故，最早出自《三國志·呂布傳》，呂布為了阻止袁術擊滅劉備所使的計謀。後來羅貫中將這個典故改編為膾炙人口的「呂奉先射戟轅門」，也就是《三國演義》第十六回，是三國名將呂布以他精湛的箭法平息了一場戰爭。

普京大帝及背後的俄國確實有呂布特質，武力值超群爆燈，可性格多疑無信，屢屢背叛，只有利益。最後呂布下場怎樣，大家記得嗎？現在的俄國倒不至於會有呂布下場，可現在的俄國想在中美纏鬥中漁人得利，卻不知道最後先垮的可能是他自己。

油價難升 俄經濟極差

俄羅斯現在有三大問題：

（1）經濟極度差，現在的俄羅斯人口1.4億左右，可是GDP卻比廣東還小，而且今明兩年也很不妙，加上盧布大幅貶值；

（2）油價有大壓力，俄國的出口石油佔了六成，可是別忘了今年油價曾經跌為零，現在雖然在每桶40美元水平游走，小金人覺得未來5年可能跌到25至30美元水平，現在全世界新能源的發展太迅速了，尤其是新能源汽車和太陽能，誰能相信今年新能源汽車在歐洲和中國等地的銷售佔了總量10%，而且還在快速上升。太陽能在中國和歐洲也是以「恐怖」速度發展。加上世界經濟的疲不可興，所以未來幾年油價會很動盪；

戰線拉太長 不停消耗國力

（3）中東跟高加索的衝突尾大不掉，俄羅斯現在在中東很積極，尤其是敘利亞，甚至利比亞，戰線鋪得很開，雖然看着戰况不錯，可是卻是尾大不掉，長遠不停消耗俄國實力。老實說，就算成功了，花了大錢，死了這麼多人，能得到啥？除了面子，屁都沒有。

亞美尼亞 見證西方靠不住

亞美尼亞——有誰比他慘？

雖然這次阿塞拜疆和亞美尼亞達成停戰協議，可沒啥用，亞美尼亞又被打劫了。阿塞拜疆現在已經攻下納卡一部分土地，而且軍事佔優，還有土耳其和其他突厥系國家，甚至以色列的大力支持。阿塞拜疆雖然同意停戰，可應該零機會退出佔領土地。那亞美尼亞呢？這個國家應該是世界上兩個最可憐的民族之一（另一個是庫爾德人），這個國家屢次被強國洗劫，尤其是土耳其，一戰屠殺了亞美尼亞100多萬人（現在人口450萬左右），連該國聖山也被佔。俄國也是屢屢犧牲它。現在亞美尼亞被群敵環顧，幫他的國家沒有兩三個，現在停戰，意味着失去的土地也拿不回來了。你知道嗎？亞美尼亞是極度古老的基督教國家，挪亞方舟就是傳說停在該國聖山上（怎樣上去我不知道，別問我）。可你看到基督教國家，英、美、德、法誰出聲了？有點淵源的以色列還大力支持阿塞拜疆，所以你信西方，信一成都死。你不想成為芻狗，唯一出路就是自強，靠誰都不可信。你看庫爾德人被英、美欺騙過多少次？

打鐵還得自身硬，靠自己最可信！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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