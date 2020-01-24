李澄幸：投資ETF 留意收費可嚴重影響表現

最後，清楚了解自己所投資的產品或計劃的特點，除了優點與限制外，建議也要留意收費的模式，影響最終投資回報的元素除了資產配置策略和市場環境，也包括費用。我們做一個最簡單的假設，初始資金是10萬元，投資標的一樣，年均回報同樣是8％，計劃A的總年度費用是1％，計劃B的總年度費用是2.5%。20年後，粗略計算，計劃A的將滾存至403,873元，而計劃B則滾存至299,662元，相差可達三成以上，不過必須說明一點，這個假設是指投資回報一樣，如付出稍微高的費用有助爭取較佳回報顯然是另當別論。所以，關鍵是良好的理財規劃及持續的管理。

回到林小姐的問題，首先是ETF有沒有什麼缺點？有一點必須要明確清楚的，就是任何投資產品都有其限制。ETF的確有不少優點，比如像股票買賣般簡單，可隨時買隨時賣，管理費用通常較低，指數化投資可分散風險，不過同樣有一些限制。首先，如股票般買賣會引伸操作風險，個人層面來說，投資者可能因情緒而影響，更易「高買低賣」，導致投資成績並不理想。市場層面來說，股票市場短線以需求和供應驅動，ETF價格可能大幅偏離資產淨值，故亂買入或賣出可導致虧損，雖不常見但也有機會發生，前些日子香港市場也有類似的例子。另外，ETF一般是指數化投資，追蹤指數意味只能同步於某一市場，不會跑贏，以上都是普遍的限制。至於如何開始投資ETF？以下是通用的意見供參考。第一，必須有多元化資產配置的概念，要便捷一點的話，在國際市場上有全球型的股票ETF和債券ETF可供參考。第二，設計好配置的策略後也必須配合定期檢視。最後，由於沒有林小姐現時的月供計劃資料，包括其真實的回報、費用及贖回手續等，建議個別諮詢專業的顧問，了解清楚再行動。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]