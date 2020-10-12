經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：博美國合法化 小注大麻股

【明報專訊】全球股市回升，美國刺激經濟方案談案先停止後重啟帶來波動，但美股大勢向上，市寬亦偏全面。美股回調時，大家都擔心流動性推動力量減弱，估值高昂的科技股會崩盤。結果回調10%至15%後又回穩再上，初步看又是一次牛市中的正常調整。當然，還需要破頂再展升浪確認，而利好的是，美國總統當選首年，美股表現多數理想。

市場的轉捩點似乎是特朗普確診。當時市場因出現變數而拋售，但當發現拜登無恙兼且支持度遙遙領先，市場都安心下來，市場情緒更變得樂觀。一方面，憧憬民主黨一舉拿下總統寶座兼控制參眾兩院，另一方面也炒作民主黨上台受惠板塊，包括新能源、大麻股等。

市場炒作民主黨上台受惠板塊

本欄上期指新能源龍頭NEE，市值一度超過埃克森，具象徵意義，結果上周兩者正式逆轉，其他新能源股也炒風熾熱。一個特別的概念是氫能源、燃料電池，雖然由低位計已翻了幾番，但一切都只是起步階段。市場有了Tesla這個前車，大家對於炒作氫能源也會相當積極。即使此前的Nikola似乎已成了氫能源中的瑞幸，但還是無阻大家炒作Plug、Bldp等。

至於大麻，其實拜登一直不支持將娛樂性大麻完全合法化。但他和參議員伯尼·桑德斯組建的聯合特別工作組，則明確支持將醫用大麻合法化，並且建議修改聯邦法律，承認各州有權就娛樂大麻合法化問題做出自己的決定。上周參議員賀錦麗在副總統辯論上明確表示，若拜登當選，將會推動大麻合法化，大麻股應聲彈起近20%。

大麻股早年也曾激烈炒作，當加拿大合法化後，市場憧憬美國也會跟隨而爭相買入。當時本倉也曾參與，結果損手而回。由於大麻企業都有同樣憧憬，產能大增，結果美國遲遲未有將大麻合法化，加拿大庫存足夠30個月之用，無論是CGC還是ACB的年產能，都足夠加拿大全國一年之用。此外，吸食大麻始終不是什麼光彩的事，不少消費者仍傾向黑市高價買入，也是一個問題。

若美國終於合法化，上述問題不會一夜之間解決，但市場會預期持續改善，收入和盈利都會大不同。此外，當年大麻股的起步位與現水平也相差不遠，而當年僅是憧憬，現在則很有可能合化法，設局上也更值博。本周會沽出表現欠佳的春秋航空，買入200股CGC，200股Plug。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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