口水皮膚採樣 自行健康篩查

明報記者 薛偉傑

納康科技（eNano Health）首席科技總監梁修珀表示，人體免疫系統每當發現身體有病時，最初是以巨噬細胞來試圖消滅疾病。這時免疫系統不知道疾病是由什麼病毒、細菌或癌細胞等引起。如果巨噬細胞無法戰勝疾病，免疫系統就會根據首仗「經驗」，產生出針對抗體。

第一場仗永遠由巨噬細胞來打，要檢查一個人是否感染了疾病，檢測巨噬細胞水平，相對於檢測抗體，空窗期會更短。而且，巨噬細胞就算打不贏，其水平亦會一直維持在較高水平，直至抗體戰勝有關疾病為止。早在10多年前，醫學界就發現，巨噬細胞的水平，和人體內一種化學物質「新蝶呤」（Neopterin）的水平有關。

因此，新蝶呤其實可以作為一種診斷的生物標記物，尤其是對於發炎疾病，包括SARS、新冠病毒等。由2003年開始，已經有不少醫學文獻提出這個觀點。但由於新蝶呤指數高只是反映當事人有病，不能肯定是哪種病，需要進一步檢查，所以主流醫學界不喜歡，一直沒有人商業化，只有大學研究。納康科技卻認為，作為廉價及非入侵健康篩查方式，檢測新蝶呤指數仍然可取，指數高低具參考價值。由今年初開始，公司一方面翻查各種文獻，另一方面自行研究利用口水及皮膚來檢測新蝶呤指數，近月已經成功。

反映是否患病 無法知患何病

梁修珀表示，綜合來說，若新蝶呤指數不超過5，非常安全；若指數超過20，反映身體很可能已受某病毒或細菌感染，必須再作檢查。據悉，有感染SARS或新冠病毒的病人，新蝶呤指數甚至達到約30。若感染愛滋病，新蝶呤指數可能達50或以上。

若指數在5至10，一般來說不用太擔心，至於指數在10至20較不確定。例如，部分癌症患者的新蝶呤指數只是十幾；若患上糖尿病，指數則大約是20。該公司強調，檢測新蝶呤指數只是一種初步健康篩查方式，現時新冠病毒肆虐，安老院長者和員工等部分群體屬於較高危人士，但新冠病毒核糖核酸（RNA）檢測每次收費近1000元，亦要由醫護人員去採集咽拭子樣本，難以頻繁檢測。

納康科技在9月份已開始小量試推新蝶呤檢測服務，顧客使用公司提供的膠棒自行採集口水樣本，需放於舌頭下兩分鐘，或用提供的貼紙貼於額頭上10分鐘，再按指示封裝寄回即可。梁修珀表示，一般人採集口水樣本都無問題。若是嬰兒或者狀况較差的長者，使用皮膚貼紙採樣會較安全。

每次收費200元

現時，其新蝶呤檢測服務收費是每人次200元，已包括採樣工具及回郵郵資等；若同時購買4人次檢測服務，每人次收費100元。若購買量更大，平均每人次收費可再下調。至於檢測結果，會在翌日通知顧客。該公司暫時租用科學園一部「液相色譜質譜儀」（LCMS）做測試，平均每個樣本處理時間約6分鐘。美國生產商已推出一款新型號，平均每個樣本處理時間只需1秒，但新機價錢昂貴。如果市場需求夠大，公司會自行購入新機。梁修珀表示，以平均每個樣本只需1秒處理來計算，每日可測試數萬個樣本。若以高危群體每周測試一次計算，一部新機可以服務數十萬人。

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