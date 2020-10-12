卓悅創辦人葉俊亨夫婦 接連賣產

不過，葉俊亨夫婦今年仍不時傳出賣樓、向財務公司借款等消息，似乎財務壓力不減。

據葉俊亨夫婦早年受訪時透露，葉原從事裝修生意，因為支持任職化妝品銷售員多年的太太鍾佩雲創業，兩人合力在佐敦開設卓悅第一間門店，初期主力做水貨客生意，但其後因水貨客轉移採購地點，卓悅開始引入日本化妝品吸引本地客，加上進取的「劈價」策略，2003年SARS疫情退卻後，更有自由行政策幫助，生意急速擴張。

1.5億元賣盤予陳健文

不過，卓悅生意在2012年後似乎進入瓶頸，在香港市場打滾多年的內地商人陳健文，在2015年斥資逾3億元入股卓悅，直至今年初，葉俊亨夫婦更以不足1.5億元售出所有持股，將公司賣盤予陳健文。

雖然已賣股套現，但葉俊亨夫婦仍不斷出售物業，包括先後在7月及9月出售元朗3000呎舖位及何文田雅麗居一個複式單位，合共套現1.18億元。此外，他又在上周向宏安（1222）旗下財務公司以逾17厘年息借款5450萬元。