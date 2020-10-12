經濟

卓悅擬拓展金融業務 東亞前高層任董事 公司不回應

【明報專訊】中國實施《電商法》、香港去年6月起出現社會運動，加上新冠病毒疫情，令香港化妝品公司卓悅（0653）近年生意大受打擊。今年初卓悅由創辦人葉俊亨夫婦易手至原先第二大股東、內蒙政協陳健文後，似乎有意轉型發展金融及科技業務。據公司註冊處資料顯示，卓悅於8月成立兩間新公司「卓悅科技發展」及「卓悅金融服務」，本報就事件向卓悅查詢，公司指不回應。

明報記者 蕭嘉聰

公司註冊處文件顯示，兩間新公司的首任董事同為卓悅副主席尹熖強，卓悅科技發展另一董事是陳健文；卓悅金融服務另一董事則是今年8月獲委任集團執行董事的前東亞高層關達昌。

尹熖強及關達昌為東亞前高層

集團雖未有透露金融業務的具體發展計劃，但卓悅金融兩名首任董事都具有深厚銀行業務背景。其中與陳健文同屬海富金融高層的尹熖強，早在2016年已加入卓悅董事會，在陳健文成公司大股東後，今年5月即獲委任為副主席。資料顯示尹曾是東亞銀行（0023）財務總監及總經理，而關達昌1987年5月至2019年10月於東亞銀行任職，時間長達41年，曾擔任東亞中國常務副行長、執行董事兼行長及高級顧問。他6月23日加入卓悅任高級顧問，8月7日獲委任為卓悅執董。

至於卓悅旗下另一家新公司卓悅科技則預期與集團計劃發展新零售業務有關，該公司首任董事之一的林至穎目前則為卓悅新零售戰略官。卓悅上半年業績報告曾指出計劃減少對實體店依賴，更注重電商發展，將會改造一些現有商店，增加科技設備吸引客人及增加顧客互動。公司於8月底曾公布於卓悅大廈及旺角西洋菜街店開設新零售體驗店「Bonjour Life O2O」，客人在線下店舖購物時，可用手機掃描產品條碼，經卓悅網上商城線上付款。除此之外，卓悅現時在多個平台以直播形式銷售產品，包括facebook專頁、京東（9618）及阿里巴巴（9988）旗下天貓官方旗艦店等。

成立卓悅科技 或發展新零售業務

值得注意，卓悅實體生意大受打擊，至今年6月底的分店數目按年減少8間至31間，不少店舖欠租被告上法庭，例如彌敦道金冠大廈分店日前被業主入稟，稱公司由今年1月起拖欠租金，追討550萬元欠租。

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