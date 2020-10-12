瑞銀盧彩雲：息口低需求大 港樓價短期穩中有升

外界預期本周三發表的施政報告將推動明日大嶼等大規模填海造地的計劃，大幅增加土地儲備，在傳媒簡介會後，瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲被記者問及對上述新政的看法時，她回應說，本港住宅樓價應該持平，略為有一點升幅，最主要的原因是目前息口低、置業需求大，其他計劃對樓價的影響，需要更長時間才浮現。

大灣區機會多

富豪客擬積極投資深圳

盧彩雲續說，粵港澳大灣區有11個城市、7000萬人口，是龐大的經濟體，屬改變遊戲規則者（game changer），該行不少客戶亦正焦聚大灣區、特別是深圳的地產及其他投資機會，「深圳現已成為中國的矽谷，裡面有很多科技公司，我們很多客戶均有興趣去看看有何合作機會或投資機會，看看是否需要在深圳開設公司，或把地產投資組合擴闊至深圳，包括住宅及寫字樓。當然，目前最重要是本港及內地可以盡快恢復通關，令人流、物流及資金流可以流通，這樣才可促進大灣區的發展」。

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