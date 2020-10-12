高銀金融配股 擬籌13.84億

折讓不足1% 潘蘇通仍為單一最大股東

根據高銀的公告，配股價較該股上周五收市價1.01元折讓不足1%，今次配股發行的13.98億股新股，相當於集團現有及擴大後股本約20%及16.67%，屬上市條例容許下的上限額度。配售完成後，集團大股東潘蘇通的持股量將由目前70.86%攤薄至59.05%，仍然是公司單一最大股東。

公告指出，高銀是在上周五收市決定配股，據公司上周五公布，同日長實（1113）執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志，上任不足3個月便宣告辭任高銀副主席及非執行董事，轉任集團高級顧問，繼續為集團提供財務及重組諮詢方面的協助。

馬勵志辭任，未知會否影響集團在宣布馬勵志加入集團董事局後，高銀曾公布與長實一間全資附屬公司牽頭訂立融資協議，內容為有關定期貸款融資共88億元。

事實上，高銀近期再度與債權人再現糾紛，集團附屬公司賜譽在接管人接管下，委託萊坊放售手上的九龍灣高銀金融國際中心，集團翌日則宣布放售控制賜譽全部已發行股本的附屬公司，雙方各執一詞。