招商局阿里螞蟻 展全面戰略合作

根據三方協議，今次合作主要在於推動產業數字化和智能化。在互聯網產業方面，三方將合作建設多個平台，包括智慧港口開放平台、綜合物流協作平台、園區綜合服務平台等。三方會共同探索和推動金融科技在消費金融、產業金融等應用，和共同開展金融科技領域的創新研發，包括雲計算、分布式技術、多方安全計算等。

招商局﹕冀三方在海外業務緊密合作

在未來區塊鏈技術方面，招商局計劃透過螞蟻集團的技術，建立物流生態聯盟鏈，推動多方合作，建設更多有關航運安全和港航協同的區塊鏈技術基礎設施，合作探索基於區塊鏈技術的智能供應鏈產品等。

而招商局集團總經理胡建華表示，在產業布局上，三方具有較強的互補和協同關係，希望各個合作能在「十四五」期間落地，指招商局是國際化企業，希望三方能在海外業務有緊密的合作，能在新的國際形勢和貿易框架下促進國內國際雙循環，和惠及「一帶一路」沿線國家。