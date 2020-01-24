全球封關 私人飛機生意飈4倍 AERO LINK商ABS融資買機

逾60%由美返亞洲 貴頭等艙30%

AERO LINK聯合創辦人及首席執行官葉家麟指出，今年因應疫情關係不少人滯留海外，他們接到的私人機包機查詢及需求明顯增加。由今年初至今他們已安排逾90個航程，超過60%由美國返回香港及亞洲，不少為家庭客，其後商務客陸續有需求。由於用家成本只比民航頭等機位價錢高出30%至40%，卻相對衛生及安全，因此他預期私人機包機需求會持續增加。

在貨機市場方面，他們亦收到多個改裝貨機營運的查詢及需求。儘管包機業務增長，但是在疫情下不無挑戰，他指出，當中要符合在地檢疫法規及消除機師對疫情的顧慮均存在難度，因此派送機組到埗按服務需求執飛，過程中難免要增加溝通。隨着包機需求增加，今年該公司的私人機包機及機組管理業務比重變成六比四，一改過往機組管理主導業務的格局。

在低息及低油價環境下，該公司正與伙伴及一投資銀行商討，借助如5至7年期的ABS工具作證券化融資，添置逾10架私人飛機機隊，及在現有40名私人機機師提供服務的基礎上，增加約60名機師擴大營運。同時其正於美國與當地旅行社等機構洽商推出私人機在地禮賓服務，配合下年尾推出的App，便利包機乘客預訂及提升體驗。

設飛行員管家 闢賺服務費渠道

因應更多外籍機師轉到內地民航市場服務，葉家麟指出，「公司開拓飛行員管家服務，替內地民航公司安排外籍機組人員在地包括住宿等生活所需」，從中為機組管理業務開拓更多賺取服務費的渠道。現時AERO LINK管理約3000名民航機師，配合需求。同時在疫情下民航市場格局改變時，他稱，公司出資並開始涉足民航機租賃市場，先以經營內地及歐洲航點的A320或波音737型號窄體機的連租外判管理。但是在市場未穩定時，他們無意購機，但認為業務長遠適合上市。為配合租賃業務及建立私人機機隊所需，該公司正着手招聘工程師，幫助營運。