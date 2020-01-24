國務院發文件 倡深圳試辦CDR

展開數字人民幣內部封閉試點測試

文件提到，支持深圳在資本市場建設上「先行先試」，當中包括推進創業板改革以及試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證。建立新三板掛牌公司轉板上市機制。改善私募基金市場准入環境。依法規開展基礎設施領域不動產投資信託基金試點，以及在中國人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上成立金融科技創新平台。支持開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作。此外，文件又提出，支持深圳建設粵港澳大灣區數據平台，研究並討論設立數據交易市場或依托現有交易所，開展數據交易。

港交所（0388）曾於2018年宣布上市改革，計劃吸引新經濟、生物科技企業來港上市，其後內地亦傳出發展CDR機制，讓於海外上市的中資新經濟公司回內地掛牌，其中小米（1810）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等多間公司都曾經表態希望回國上市，惟至今仍未落實。

除深圳外，目前上海交易所亦積極推動科創板容許中國企業以存託憑證形式掛牌，其中屬科技公司的九號機器人，上月已成功通過中證監審批，目前正等待成為內地第一家以CDR形式在內地上市的中國企業。