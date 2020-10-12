中概股倘遭美退市 港處理機制不明朗

律師：轉換上市地位 短時間難完成

就上市地位的轉換，西盟斯律師行顧問律師馬柏智認為，由第二上市轉為第一上市並非短時間內就能完成，因公司的上市資格性質改變，涉及到的部分持續責任亦會相應改變。他解釋指，屆時部分針對第二上市股份的《上市規則》豁免便不再能應用。但他認為，此類合規問題可以解決，不會影響公司轉換上市地位。

馬柏智認為，美國提議的《外國公司問責法案》及中國內地《證券法》出現衝突，中概股正處於「兩面不是人」的境地，在一國合法，便有可能會在另一國家違法，相信情况令許多公司重新考慮發展計劃，間接令本港受惠。但他強調，認為香港並非「避難所」，亦曾幫助美國科技公司來港上市，說明本地市場自身具吸引力。他又表示，近年亞洲市場投資者對新經濟公司的投資意欲及風險胃納有所增加，相信亦是吸引中概股回流的原因之一。