畢馬威：第二上市潮暫歇 獨角獸料接力 中概股佔港集資額近半 短期再無「巨無霸」

明報記者 馬迪帆

市場仍期待以拼多多為首的中概股「新貴」（見表1）延續回流浪潮。畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合伙人朱雅儀接受本報訪問時表示，近幾年才赴美的中概股，未必會太快考慮回港。根據港交所資料，於2017年12月15日後掛牌的中概股，暫被定義為「不獲豁免的大中華發行人」，未能採用上市規則19C條文通道上市。朱雅儀表示，相信明年不會見到太多此類中概股，新赴美公司仍需要在當地股市發展，且未必有資金需求，實際也未必符合資格。

內地227家獨角獸 潛在生意龐大

畢馬威本月發表報告指出，累計前三個季度集資額，港交所暫在全球交易所排名第三，當中主要依靠中概股「撐市」（見表2）。朱雅儀認為，本地新股市場未來動力或將轉為內地科技「獨角獸」。她認為，螞蟻集團上市後，短期內港股未必會再迎來「巨無霸」，但若港交所能持續吸引內地中型「獨角獸」及生科公司來港，相信新股市場可持續暢旺。根據早前胡潤統計，截至今年3月底，內地共有227家「獨角獸」，即估值逾10億美元的未上市公司，對交易所而言，將成為龐大潛在生意來源。

另一方面，內地「獨角獸」如曠視科技、商湯科技，亦不時傳出擬在中港作「A+H」上市。朱雅儀認為，科創板及港股兩地上市，將成為未來趨勢之一。她表示，多數內地新經濟公司的投資者均較為多元化，許多都有國際投資者參與，兩地上市將更便於資本流通，亦有助企業發展海外業務。 她表示，科創板現時已經成為內地A股上升動力，未來這一趨勢將會延續。

A+H上市利資本流通 料成新趨勢

不過，朱雅儀認為，雖然市場有大量資金正尋找投資機會，但相信比起兩、三年前，市場追捧新經濟的態度反而更審慎。她表示，業務不具特點的新經濟公司上市也具難度，例如僅靠「燒錢」不斷吸引用戶的公司，就未必能在市場上受歡迎。但她總結，隨着社會經濟逐步轉型，新經濟行業公司開始帶動生產，相信此類公司的位置會日益重要。