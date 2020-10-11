多個重點城市收緊政策 內地樓市恐難現「銀十」

9月29日，連續多月房價漲幅居前的寧夏回族自治區首府銀川市發布樓市新政，政策傾向從鼓勵住房消費轉為打擊炒房。

新政之下，銀川首次實施限購、限售，同時限貸政策也升級。此前一天，河北省唐山市也加碼樓市調控，將二套房的首付比例提高至50%以上。自此，參加7月24日房地產工作座談會（10個城市）、8月26日住建部部分城市房地產工作會商會（6個城市）的所有城市全部出台了房地產調控新政。

這是內地樓市調控風向急轉的一個注腳。自今年7月份以來，已有26個城市陸續收緊樓市調控，30多次房地產收緊調控政策密集發布。政策基調也從上半年為應對疫情的全面趨於寬鬆，轉變為局部收緊。出現樓市過熱苗頭的地方會受到中央政府的直接關注，約談、收緊調控等接踵而至，這直接阻斷了樓市從局部升溫演變為整體性熱炒的路徑。

9月一至四線城市找房熱度下滑

「金九銀十」是房地產市場的傳統旺季。但受到調控升級等影響，今年9月份樓市總體平穩，並未帶動三季度成交量快速上升，一些地方反而出現小幅降溫。機構報告顯示，9月份中國新房找房熱度環比下跌1.7%，其中一至四線城市找房熱度均下滑。從二手房來看，據另一家機構統計，三季度重點18城二手住宅實際成交量環比下滑9%。其中，前期調控升級的深圳二手房成交量環比降幅接近50%；東莞成交量環比降幅達42%。

「十一」假期期間，由於出境旅遊等受限，房企打折促銷增加，樓市出現一定需求釋放。重點城市出現一波成交小高峰。據統計，10月首7天，深圳住宅網簽量同比上漲15%，廣州同比上漲50%。但長期來看，樓市仍然缺乏上行動力。從二手房市場來看，三季度內地重點城市二手房平均成交周期為126天，周期依舊較長，在金融利率維持相對穩定的情况下，二手房市場在未來仍將處於買方市場，市場上行動力較弱。

從北京情况來看，「十一」期間，多個熱門學區片區二手房市場表現相對平穩，並未出現漲價搶房熱潮，多數房源還有一定的降價談判空間，中介經紀門店內的商談簽約客戶數量也不多，與幾年前旺銷高峰時相比，仍有很大差距。當然，北京二手房市場交易並不低迷，一些熱門的待售學區房會同時出現幾波看房客戶，也不時有低總價的小戶型成交。

倘過分打壓房地產 內迴圈難生成

近期高層會議反覆強調「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」。業內普遍認為，過度發展房地產，內迴圈很難生成。因此，須防止房地產因「一業獨大」對居民收入和其他創新產業形成虹吸效應；但過分打壓房地產，內迴圈也很難生成。可以看出的是，在一定時期內，房地產行業須一方面警惕過熱，一方面維持一定活躍度。

這意味着，房貸等金融政策難現鬆動，樓市過熱城市將會繼續受到監管部門約談，「打補丁」式的調控仍會頻繁出現，但房地產市場不會被「一棍子打死」，剛需等正常交易仍有空間。

[馮其十 神州新形勢]