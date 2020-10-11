救市方案現曙光 美股連升三日

上周五納指上升1.39%，報11579點，道指上升0.57%，報28,586點，標普500指數上升0.88%，至3477點。標普500科技股指數升1.54%，為表現最佳的分類指數，科技股巨頭表現理想，亞馬遜上升3.01%，微軟上升2.48%，蘋果上升1.74%。

白宮發言人法拉（Alyssa Farah）及後補充，白宮仍反對民主黨提出的2.2萬億美元振興經濟方案，希望將金額限制在2萬億美元以下。彭博社引述消息指，財政部長梅努欽上周五與眾議院議長佩洛西開會，提出1.8萬億美元的方案，希望解決民主黨的一些顧慮。

鴻海沽阿里美股 獲利1.21億美元

恒指夜期收報24216點，上升0.74%，高水97點。ADR港股比例指數報24,272點，上升0.63%。騰訊（0700）ADR折合報549.78港元，比港股周五收市高1.91%，匯控（0005）ADR折合報31.2港元，比港股收市低0.79%。

鴻海上周五（9日）向美國證交會提交文件，披露該公司在10月8日沽出63萬股阿里巴巴（9988）美股，每股交易價為295.84美元，折算至港股約為286.6港元。阿里巴巴美股上周五下跌0.27%，折合報290.37港元，仍比港股高收1.46%。

鴻海是次套現1.86億美元，獲利1.21億美元。該公司在2007年專營網上B2B業務的阿里巴巴在港上市時，作為基礎投資者每股13.5港元購入阿里，斥資2.72億港元，其後這家阿里巴巴被私有化。鴻海在去年3月和12月亦曾沽出阿里巴巴美股套現，今次沽出後，該公司在阿里的持股由2.9%降至0.02%。