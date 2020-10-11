美參議員籲 阻螞蟻港滬上市

美國共和黨參議員魯比奧今次力阻螞蟻集團上市之前，亦曾經對在華經營的美資企業表達不滿，例如他曾經於2017年曾炮轟蘋果公司對中國屈服而自我審查。今次他再發炮，更衝着有份參與螞蟻集團招股的華爾街大行而來。他批評道：「華爾街竟然對曾經壓制香港自由及自治的中國共產黨給予回報，協助螞蟻集團到香港及上海上市的做法，令人髮指（outrageous）。」他認為，政府應該認真去採取方案，令螞蟻的招股計劃延遲。

反華游說團體曾要求將螞蟻加入黑名單

螞蟻集團原本爭取在港滬兩地同步上市，保薦人為中金、花旗、摩根大通及摩根士丹利，瑞信擔任是次招股計劃的聯席環球協調人，高盛亦會參與其中，上市集資額料達300億至350億美元。螞蟻集團未有就魯比奧的言論，回應路透社報道。據報道稱，包括對冲基金經理巴斯（Kyle Bass）及美國總統前戰略顧問班農（Steve Bannon）為首的反華游說團體Committee on the Present Danger: China，曾經於上月去信特朗普，要求將螞蟻集團加入黑名單，阻延其招股計劃，最少要確保其忠實地完成披露及讓公眾正確地評估，原因是當中會有以百萬計的美國零售投資者參與其中。同時，美國國會強硬派今次施壓，主要是認為美國投資者可能因此涉及舞弊風險，甚至讓中國政府取得美國公民的敏感銀行數據。