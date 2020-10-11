爭奪稀土 華府入股礦企 特朗普簽行政命令 防中國限出口反制

資料來源：華爾街日報、福布斯

愛爾蘭電池金屬礦商TechMet透露，由美國政府資助的貸款及投資機構——美國國際發展金融公司（DFC），已向其電池金屬的生產及回收項目投資2500萬美元（約1.95億港元）。TechMet位於巴西的鎳鈷礦，估計蘊藏7200萬噸含1％鎳（nickel）和0.05％鈷（cobalt）的礦石。

礦業界對美國政府的投資表示歡迎，但警告單是建立一座礦場就需時10年，另要建立精煉及加工的能力。TechMet行政總裁Brian Menell稱，要取代中國在稀土市場的主導地位，需花多年時間，沒有捷徑。

業界：需花多年取代中國主導地位

美國認為，用於軍備和電子產品的稀土元素，對經濟和國家安全極為重要。美國目前由中國直接進口80%的稀土元素，另有部分供應間接來自中國。目前很多重要的礦材並未在美國生產，當中包括用於發光二極管和手機半導體的鎵（gallium）。一些關鍵的礦石，還要在工業大量應用，例如美國的重晶石（barite）有一半來自中國，可用於美國石油生產的水力壓裂技術。

直至80年代，美國一直是全球最大的稀土供應商，加工稀土的技術也是由美國發明。但由於中國的環境法規較為寬鬆，令開採相對容易，助相關產業在中國興起。如今美國只有一座位於加州的Mountain Pass稀土礦，並沒有稀土加工設施。諮詢公司Rittenhouse International Resources指出，美國缺乏稀土行業的專業技術，需要與澳洲和加拿大合作。

中國外僅加拿大有相關專業技術

業界人士指出，中國在整個稀土供應鏈佔主導地位。例如若要生產磁鐵，就要先開採稀土，將它們從礦石中提取出來，然後分離成單獨的元素，再把磁性礦物製成磁鐵。中國的供應鏈可完成以上過程的每個步驟，有時在同一公司已能完成全部工序，然而在中國以外的企業當中，只有加拿大的Neo Performance Materials ULC具備此技術。

《華爾街日報》指出，美國政府近20年來一直對中國主導稀土領域感到擔憂，並表示有逆轉此形勢的必要，但進展甚微。特朗普上月底頒布的行政命令，要求評估美國在關鍵礦產方面對中國的依賴程度，並稱政府可提供撥款和貸款，以啟動相關的生產和加工。這項行政命令可能導致實施關稅、配額或其他進口限制。這做法有別於奧巴馬政府於2012年向世界貿易組織（WTO）提出申訴，要求中國放寬對稀土出口的限制。

特朗普政府在2017年頒布命令，呼籲制定策略，以防關鍵礦材的供應中斷。自那時起，美國政府已資助一些礦業開發項目，例如美國國防部正出資協助加州的Mountain Pass稀土礦場建立加工設施。該礦場由芝加哥對冲基金JHL Capital Group控制。該基金負責人利廷斯基（James Litinsky）最先投資Mountain Pass礦場。他認為中、美日益激烈的競爭，會導致稀土愈來愈具價值。

美國國防部目前也為得州稀土分離設施的初步設計提供支援。美國地質勘探局（USGS）今年亦在關鍵礦物研究方面，投資約3000萬美元（約2.34億港元）。其他政府也在加大力度發展稀土產業。加拿大政府資助了薩省（Saskatchewan）一個稀土加工廠。澳洲政府則提供貸款，推動相關礦產行業的發展。

[企業地球村]