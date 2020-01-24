倫交所有條件售意交所 作價336億

【明報專訊】英國倫敦證券交易所（LSE）訂立有條件協議，落實將意大利證券交易所以總作價43.3億歐元（約335.58億港元），出售給Euronext（泛歐交易所）。倫交所擬將套現所得，用作償還Refinitiv收購事項涉及的債務融資，其估計會於2020年尾至2021年初完成收購Refinitiv，比完成出售意交所的時間為早。泛歐交易所會以橋樑貸款等方式為收購意交所融資，完成交易後，該所在歐洲7國經營證券交易所，規模進一步擴大。
套現償還購Refinitiv債務
根據有關交易協議，泛歐交易所是次收購意交所，將透過銀行橋樑貸款融資，加上手持3億歐元現金、發行新債融資18億元，另分別向意大利國營銀行集團CDP及意大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo SpA）作私人配售，繼而供股，共再集資24億歐元，應付是次收購。後兩者將受3年禁售期限制。泛歐交易所預期交易在上半年完成，料意交所日後將佔其收入34%，有望成為最大收入貢獻來源。完成交易後，該集團的交易所遍佈歐洲7國，並取得結算所的地位。
倫交所方面，出售意交所的作價相當於2019年度EBITDA的16.7倍。根據交易的條件，若歐洲委員會批准及通過倫交所收購Refinitiv，今次出售意交所的交易亦將會落實及完成。包括CDP及意大利聯合聖保羅銀行等持股達23.3%的泛歐交易所股東，已同意交易及給予首肯。據外電報道，今次交易有助倫交所應付收購Refinitiv的債務融資。
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