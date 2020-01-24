倫交所有條件售意交所 作價336億

套現償還購Refinitiv債務

根據有關交易協議，泛歐交易所是次收購意交所，將透過銀行橋樑貸款融資，加上手持3億歐元現金、發行新債融資18億元，另分別向意大利國營銀行集團CDP及意大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo SpA）作私人配售，繼而供股，共再集資24億歐元，應付是次收購。後兩者將受3年禁售期限制。泛歐交易所預期交易在上半年完成，料意交所日後將佔其收入34%，有望成為最大收入貢獻來源。完成交易後，該集團的交易所遍佈歐洲7國，並取得結算所的地位。

倫交所方面，出售意交所的作價相當於2019年度EBITDA的16.7倍。根據交易的條件，若歐洲委員會批准及通過倫交所收購Refinitiv，今次出售意交所的交易亦將會落實及完成。包括CDP及意大利聯合聖保羅銀行等持股達23.3%的泛歐交易所股東，已同意交易及給予首肯。據外電報道，今次交易有助倫交所應付收購Refinitiv的債務融資。