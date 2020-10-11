人幣急升 人行取消外匯風險準備金

人行：繼續保持匯率彈性

人行表示，下一步將繼續保持人民幣匯率彈性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。今年以來人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動，彈性增強，市場預期平穩，跨境資本流動有序，外匯市場運行保持穩定，市場供求平衡，因此將準備金率下調至零。

人行在2015年10月，為應對匯改帶來的人民幣跌浪，首次引入遠期售匯業務的外匯風險準備金，按金融機構上月的遠期售出外匯金額計算，主要目的是增加投機者遠期購匯的成本，減少套利。措施在2017年隨人民幣回升而取消，不過2018年人民幣因中美貿易戰引發新一輪跌浪，人行在8月時重新將準備金率調升至20%，並在人民幣中間價機制內重啟逆周期因子。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰認為，下調準備金表示人行認為人民幣下行走勢已經轉向，面對的貶值壓力減少，所以人民幣政策變為中性。不過貶值風險不再，並不能因此說有升值風險。他預計人行調降遠期售匯風險準備金後，周一人民幣會回吐部分升幅。

美元近期走弱 帶動人民幣上升

美元近期走弱，亦是帶動人民幣上升的因素，上周五美國總統特朗普表示希望見到規模更大的新一輪救市方案，投資者亦對民主黨總統候選人拜登贏得選舉的預期上升，或會推出更大規模經濟刺激方案，市場避險情緒下降，美匯指數上周五收市報93.05，為9月21日以來低位。

此外，人行行長易綱在該行主管雜誌《中國金融》撰文，表示人行會盡量長期實施正常貨幣政策，促進居民儲蓄和收入合理增長。他指出相對中國是全球主要經濟體中，少數實施正常貨幣政策的國家，正向利率曲線有利於為經濟提供正向激勵、經濟社會持續增長，和人民幣資產的全球競爭力。