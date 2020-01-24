伺機推餘貨 SEA TO SKY售60伙

據悉，SEA TO SKY自今年6月底開始首輪銷售後，銷售逾3個多月，累售逾900伙，佔全盤1422伙的63%，共套現逾95億元。

另新地（0016）旗下已屆現樓的屯門御半山，亦在昨日進行銷售，分別以價單形式出售18個單位、另以招標形式推售4個連平台特色單位，合共22伙。市場消息指出，項目昨日售出7伙。

逸璟‧龍灣加推第3號價單

此外，內房中冶（1618）在港首個住宅青龍頭逸璟‧龍灣，早前因斜坡整理問題而延遲入伙，近日以現樓形式重推，繼日前修訂價單後，昨日再加推第3號價單、共20伙，全屬2座的1房戶，實用面積由300至429方呎，價單定價由542.2萬至762萬元，實呎16,014至19,797元，計算最高折扣優惠達12%，折實售價由489萬至701.1萬元，折實呎價由14,734至17,423元，折實平均實呎16,198元。