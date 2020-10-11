柏傲莊I首日收逾2000票 今年最旺 超購10倍 逾千人排隊睇示位迫爆商場

明報記者 甘潔瑩

疫情有反彈迹象，傳政府有討論收緊限聚令，但消息未有影響新盤活動。港鐵大圍站上蓋住宅項目柏傲莊I，日前公布首張價單涉180伙，以折實平均實呎1.89萬元推售後，發展商在昨早11時起對外開放設於荃灣愉景新城商場的示範單位，以及接受認購登記。

市場消息指出，不少準買家在早上10時多已在示範單位外排隊等候入場。下午2時後，記者就現場所見，排隊等候參觀人龍有逾千人，迫爆商場及行人天橋，龍尾更有告示牌指等候時間長達6小時，因天橋有大量準買家及代理，令商場非常擠逼及焗促，商場需要額外放置抽風機，以保持空氣流通。

龍尾告示牌顯示人龍要排6小時

據悉，因參觀人流眾多，該區區議員曾向警方報告，指人流阻塞通道，亦擔心人群聚集有機會令新冠病毒在屋苑範圍散播，隨後有多名軍裝警員到場了解情况。

發展商表示，因應疫情及保障在場參觀人士之健康及確保場地衛生，昨日及今日設立三節參觀時段，分別為上午11時、下午2時及5時，每節預計可容納約600人，即全日合共1800人參觀。每節參觀時段完結後，展銷廳將場內所有公眾地方作全面的清潔及消毒。同時，所有參觀者必須佩戴口罩，量度體溫及填寫電子健康申請表後，始能進場參觀。發展商強調，將因應實際人流情况適時調節，作出適當安排。就以昨日為例，昨日下午5時，發展商已張貼告示指參觀額滿，不再接受排隊。

伺服器故障 入票改人手操作

此外，柏傲莊I昨日同步接受認購登記，為節省時間，發展商採電子化處理，惟市場消息指出，認購登記不足一小時，發展商的伺服器出現故障，入票方式改由人手操作，變相令入票時間增加，大量準買家在商場內排隊等候，龍尾更排至商場外的美環街，部分準買家因等候時間太長而鼓譟，警方亦有派員到場了解情况。本報曾向新世界查詢，至截稿前未有回覆。