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2020年10月10日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
柏傲莊I實呎1.89萬 高二手逾5% 首批180伙1房629萬起 今日起收票
新盤開價 蔚景園本月開齋2房648萬沽
話你知：項目8年前曾流標收場
SEA TO SKY今賣285伙 收逾900票超額2倍
長實申改海澄軒酒店規劃轉住宅
CCL四大指數齊升 一個半月首見
快運環港遊不足兩小時售罄 1.5小時環迴上空 未計雜費票價388元起
螞蟻上市恐添變 阿里股價倒跌
雲頂新耀掛牌升三成 第一服務下周起招股
恒大9月份以來 銷售額逾1416億
香港金融洗倉式暴跌八成 午前突停牌 待公布「非常重大」出售
投資者：細價股現火燒連環船
三星港首隻房託ETF 入場費3900元
長實馬勵志突辭任高銀副主席
傳美商會1.4億沽美銀中心單位
大摩料領展中期分派跌逾7%
在岸人幣單日升1.4% 逾15年最多 升穿6.7水平 分析：人行或減慢升值
北水重臨成交重上千億 恒指反倒跌收市
財新服務業PMI報54.8 創3個月高位
晶片廠整合潮 AMD吞併對手 購賽靈思作價料達2340億 與英特爾競爭加劇
英8月GDP升2.1% 復蘇步伐急放緩
Twitter創辦人支付公司掃貨 比特幣升破1.1萬美元
陸振球：施政報告宜提增房屋供應方案
周末睇樓好去處
上源綠化智能家居 融入大自然
Sky Bridge貫通五廈 打造天際山徑走廊
黃金海岸商場 假日好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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