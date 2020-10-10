Twitter創辦人支付公司掃貨 比特幣升破1.1萬美元

Square多年力拓加密幣業務

Square於2018年在其Cash軟件加入比特幣交易功能，去年又成立加密業務團隊Square Crypto，致力為比特幣開源工作貢獻。Square上月成立了非牟利的加密貨幣開放專利聯盟（COPA），旨在透過共享庫分享專利，保持加密貨幣的開源性質。

作為比特幣的忠實擁躉，Twitter和Square的行政總裁多爾西在2018年曾表示，相信比特幣將在未來10年內，成為世界的單一貨幣。他說，比特幣的作用不止於進行買賣，它更是一種革新技術。多爾西本人名下也擁有一批比特幣，數量未對外公布。

今年5月，Square公布第一財季總收入為13.8億美元，其中比特幣的收入為3.06億美元，按年增加3倍以上，增長原因是活躍的比特幣客戶增長，以及客戶需求增加。

（綜合報道）

（國際金融）