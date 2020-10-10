Twitter創辦人支付公司掃貨 比特幣升破1.1萬美元

【明報專訊】Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）有份創辦的電子支付公司Square，看好比特幣未來可更廣泛地使用，斥資約5000萬美元（約3.9億港元），購入4709個比特幣，價值相當於該公司第二季末的資產總值1%。受此消息刺激，比特幣價格昨晚升穿1.1萬美元，較周四晚的1.05萬美元水平，升約5%。自2014年以來，Square已接受比特幣進行支付。
Square多年力拓加密幣業務
Square於2018年在其Cash軟件加入比特幣交易功能，去年又成立加密業務團隊Square Crypto，致力為比特幣開源工作貢獻。Square上月成立了非牟利的加密貨幣開放專利聯盟（COPA），旨在透過共享庫分享專利，保持加密貨幣的開源性質。
作為比特幣的忠實擁躉，Twitter和Square的行政總裁多爾西在2018年曾表示，相信比特幣將在未來10年內，成為世界的單一貨幣。他說，比特幣的作用不止於進行買賣，它更是一種革新技術。多爾西本人名下也擁有一批比特幣，數量未對外公布。
今年5月，Square公布第一財季總收入為13.8億美元，其中比特幣的收入為3.06億美元，按年增加3倍以上，增長原因是活躍的比特幣客戶增長，以及客戶需求增加。