英8月GDP升2.1% 復蘇步伐急放緩

住宿飲食增長佳 政府補貼效應

英國8月有一半以上的GDP增長來自住宿和飲食，這主要歸功於政府向餐廳顧客提供補貼。英國商會（The British Chambers of Commerce）表示，增長急劇放緩，反映復蘇可能已失去動力，產出仍遠低於疫情爆發前的水平。8月的增長很大程度反映經濟活動重開及政府的刺激措施，包括外出就餐計劃的臨時推動作用，未能證明經濟可持續V形反彈。

隨着近期疫情再次加劇，英國在9月收緊了防疫限制措施，再次令休旅行業受壓。英國政府昨公布，受防疫措施影響而被迫暫停營業的餐廳、酒吧等商戶的員工，將獲政府提供三分之二的薪酬補貼。被要求停業的商戶，其現金補助額也增至每月3000鎊（約3萬港元）。相關資助將在下月開始，維持半年。

瑞銀全球財富管理經濟師特納（Dean Turner）稱，防疫措施可能令經濟增長進一步放緩，可能促使英倫銀行在11月的會議宣布增加買債。英國當前還面臨無法與歐盟達成貿易協議的風險，而英國的脫歐過渡期將在本年底屆滿。

（綜合報道）

（國際金融）