晶片廠整合潮 AMD吞併對手 購賽靈思作價料達2340億 與英特爾競爭加劇

美國眾議院議長佩洛西與財長梅努欽在周四對話40分鐘，爭取協商一份全面的經濟刺激方案。消息推動美股3大指數早段連續第3日向上。此外，美國副總統彭斯將在稍後與郵輪營運商會面，刺激郵輪股早段上漲。美元偏軟，美匯指數跌至93左右，現貨金升近2%至每盎司1929美元。

兩黨爭取通過刺激方案 美股續升

疫情下，使用AMD晶片的個人電腦、遊戲機主機及其他設備的需求增加。在截至6月底的第二財季，AMD的收入按年增長26%至19.3億美元，利潤更急增逾3倍至1.57億美元。AMD的股價今年以來累計升近九成，市值接近1000億美元。股價飈升有助提振AMD利用自家股票進行收購的信心。截至周四收市，賽靈思的股價今年迄今累計升9%，市值約為260億美元。以普遍收購溢價水平計算，該交易對賽靈思估值將超過300億美元。

華為佔賽靈思收入約8%

截至第二季，AMD在個人電腦CPU的市場份額約為20%，高於3年前的8%。除了為桌面及筆記本電腦提供晶片，AMD也為Xbox和PlayStation遊戲主機提供組件。AMD的數據中心處理器業務也在不斷增長，與英特爾的競爭愈趨激烈。賽靈思的晶片則主要應用於無線通訊、數據中心、汽車製造及航空航天等產業，在電訊和國防領域有一定的市場。

賽靈思提供的FPGA晶片有別於一般晶片，它們可在工作過程重新編程，適應新任務，免除一般晶片的長時間開發過程，應付5G時代激增的晶片功能需求。若被AMD收購，料新公司將與同樣主導FPGA市場的英特爾競爭加劇。不過由於中美貿易關係緊張，尤其是特朗普政府以國家安全為由，向華為實施供貨限制，令賽靈思受到一定影響。分析師估計，華為約佔賽靈思收入的6%至8%。

由於晶片業界尋求擴張規模、擴展產品組合，以支援愈來愈多可連接互聯網的日常用品，令業界的整合潮持續。賽靈思近年也研究過一些潛在的合併機會，但尚未實現。值得留意的是，AMD的行政總裁蘇姿豐，與賽靈思的行政總裁Victor Peng同樣來自台灣。若AMD與賽靈思達成交易協議，將會是今年迄今半導體行業規模最大的交易之一。

除了Nvidia早前同意收購晶片設計公司Arm，亞德諾半導體（ADI）在7月亦宣布以全股票交易方式，收購競爭對手美信集成產品（Maxim Integrated Products），交易金額超過200億美元。

（綜合報道）

（國際金融）