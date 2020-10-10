北水重臨成交重上千億 恒指反倒跌收市

美股開市升逾百點 恒指夜期高水

國指收報9617點，下跌0.07%，科指報7503點，下跌0.1%。昨晚美股開市升逾百點，截至晚上約11時，恒指夜期報24,224點，高水105點。

港股通復市首日，北水主力流入美團（3690），淨買入15.21億元，騰訊（0700）淨買入6.03億元。美團一度升逾4%，收市報270元，升1.2%；騰訊收報539.5元，升0.8%。外資亦在滬深股通復市首日，淨流入112.67億元人民幣。

第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指在本周中已事先上升逾800點，所以即使A股在復市做好，對港股幫助不大，例如昨日A股太陽能股上升，但這個板塊在周中已在港股偷步上升，因此信義光能（0968）等昨日回吐10%。他又稱，港股缺乏進一步上升因素，現靠螞蟻集團即將上市支持市場氣氛，外圍因美國總統選舉等增添不明朗因素，料港股將繼續悶局，恒指維持在23,600點至24,800點上落。

瑞聲子公司誠瑞引18戰略投資者

此外，瑞聲科技（2018）收市後宣布，旗下子公司誠瑞光學引入18名戰略投資者，由紅杉資本領投，斥資16.58億元人民幣認購新股。瑞聲又稱，會考慮將誠瑞光學獨立上市。瑞聲昨收報44.65元，跌2.72%，為表現最差藍籌。本周有好表現的舜宇（2382）昨日亦回吐2%。