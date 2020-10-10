在岸人幣單日升1.4% 逾15年最多 升穿6.7水平 分析：人行或減慢升值

明報記者 歐陽偉昉

人行昨日公布人民幣中間價報6.7796，比假期前上升305點子。在岸人民幣早上高開0.95%至6.7266，多於離岸人民幣在假期內0.66%的升幅，離岸市場亦升穿6.7水平，截至晚上9時半報6.6843，升538點子或0.8%。人行假後的中間價比市場預期的6.7854點更強，華僑銀行經濟學家謝棟銘認為，中間價似為向市場肯定離岸人民幣在假期內的升幅，帶動人民幣在境內外聯動上升。

中間價比假期前升305點子 較預期強

信銀國際首席經濟師廖群表示，除追回升幅，9月財新中國製造業和服務業採購經理指數（PMI）分別報53和54.8，持續處於擴張水平，比官方PMI表現更好，市場進一步確定中國經濟復蘇走勢。人民幣在9月底重展升勢，從6.83升1.9%，廖群表示人行昨日未有干預，但不會希望人民幣大幅升值影響出口，若在岸價升至6.6水平，將會採取措施，例如通過壓低中間價發出不希望上升過快的信號，預期在年底前都會保持在6.6以下的水平。

廖群：料年底前保持6.6以下

另外，美元下跌亦是人民幣升值因素，美國總統特朗普確診新冠病毒後，病情迅速好轉，白宮對更大規模第二輪救市方案轉向更開放態度，降低避險情緒，美元回落，截至昨晚9時，美匯指數報93.21，跌0.42%，月初至今跌0.69%。資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁稱，從民調顯示，民主黨總統候選人拜登領先，市場認為中美重啟貿戰風險降低，但投票日臨近，英國有機會無法與歐盟達成貿易協議，避險情緒仍在，美元仍有上升可能。

除兌美元升值，人民幣兌一籃子貨幣亦明顯走強，渣打按CFETS人民幣指數的貨幣籃子計算，指數昨日急升1.24%，報95.25點，月初至今上升0.93%。澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh認為，當該指數上升至96點以上，人行可能會嘗試減慢人民幣升幅。