大摩料領展中期分派跌逾7%

領展股價昨日跌1.6%，以全日低位61.5元收市，亦創1個月低位。

股價昨跌1.6% 1個月低位

該行認為，領展在繼續作100%分派同時，估計會派0.07元特別息。不過，礙於香港零售市場持續疲弱，預計領展將繼續面臨租金壓力。若以其2021及2022年度預測股息率分別達4.4%及4.9%，現時估值尚合理，維持「與大市同步」評級，給予目標價70元。

此外，高盛指出，領展管理層原先預期本財年平均租金平穩，但在第三波疫情衝擊下，平均租金料會比預期弱，反而該集團位於內地的零售在7至9月份第二季度人流已回復至正常的80%至85%，到黃金周時銷售更比去年同期錄得按年增長。考慮到至8月底止領展累計因應疫情授出6億元紓困措施並進一步入帳後，該行料會令領展每單位分派下跌8%，但認為領展的股價表現仍有望跑贏同業。

至於美銀方面，其認為領展遇到的續租情况不及預期，加上新一波疫情爆發下，恐令原先放鬆的社交距離措施會再收緊，因此令領展股價欠缺向上的催化劑。但該行指領展的估值已屆吸引水平。