三星港首隻房託ETF 入場費3900元

指示股息率5.7% 年化淨收益7.5%

根據三星的資料，該房託ETF擬在下周四（10月15日）在港掛牌，預計管理費為0.65%，全年經常性開支達1.5%，估計年度跟蹤偏離度1.5%。上市價為2.5美元（約20港元），每手200個基金單位，入場費約為500美元（約3900港元）。港元及美元櫃枱均每半年派息一次，以美元分派，由管理人酌情決定。該指數的指示性股息率為5.73%。

該ETF追蹤標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數，投資於新加坡、香港、澳洲、日本和韓國上市的房託。該指數在今年4月發布，根據最新截至9月底的月報，追溯歷史表現，今年至今淨收益跌13.12%，但近10年的年化淨收益為7.49%。

指數追蹤29隻成分股，包括12隻日本房託、8隻澳洲房託、8隻新加坡房託及1隻香港房託，總市值約為719.4億美元，日本房託市值佔比最大，為33.6%。指數所追蹤的唯一香港上市房託，據資料顯示是置富（0778），而非本港最大房託領展（0823）。