香港金融洗倉式暴跌八成 午前突停牌 待公布「非常重大」出售

明報記者 陳偉燊

該集團於昨早11時45分停牌後，一直未見刊發公告交代詳情。本報記者曾致電該集團，其職員指出，要先問過管理層，才能夠回應傳媒查詢，之後再有沒回覆。

市值蒸發16億 消息料涉斬倉

香港金融集團昨日的成交股數達14.73億股，佔該股總發行股本40億股中的36.83%，相當總街貨量的90.63%。該股自昨早10時17分起，在短短27分鐘內從0.435元，急插88.27%至0.051元，其間成交5.36億股，涉資3893.2萬元。之後該股在停牌前均在低位反覆徘徊，於0.09元水平錄得最多成交，交投多達7440.4萬股。

根據港交所（0388）的中央結算系統持股紀錄，該股的經紀行持倉在過去兩個月並沒有太大變化，並較為分散，當中持倉最多為建銀國際、匯豐銀行、中國通海證券、瑞銀香港及越秀證券，分別持有7.038億、3.18億、3.14億、2.96億及2.01億股，比重由5%至17.59%不等。

現時許智銘分別藉多家公司持有該集團共26.75億股（佔比66.89%）。有了解細價股操作的消息人士稱，該股的投資者向來分散在多家證券行開倉及買賣，可能有人涉及個別倉位遭斬倉有關。彭博亦引述3名不願具名的交易員指出，這或與該股有人被追孖展，致股價大跌。

大股東許智銘近月涉傷人

事實上，近日圍繞許智銘及香港金融集團的消息多多，集團曾於今年3月下旬委任劉夢熊出任首席執行官，惟他在上任短短21日便以個人事務為由請辭。許智銘更涉嫌在今年3月聯同一名裝修工人，在大嶼山大浪灣村襲擊一名外籍男子Alexander Robert Medd，兩人分別被控普通襲擊及傷人等罪。此前，他曾入主中聯石化（0346），並一度在2008年找來煤氣（0003）及延長石油合作開採非洲馬達加斯加油田，最後不了了之，最終淡出中聯石化，改而於2012年起入主香港金融集團前身的高信集團至今，其後更找來布殊家族成員及前日本首相鳩山由紀夫坐鎮，增加叫座力。