恒大9月份以來 銷售額逾1416億

【明報專訊】昨日再有多間內房公布9月銷情。上月下旬傳財困的恒大（3333）昨日公布9月份加十一長假期的銷售數據，9月1日至10月8日錄得銷售額1416.3億元，而今年累計至10月8日的銷售金額則為5922.5億元，已完成全年6500億元合約銷售目標的91.1%。恒大指，對超額完成今年全年各項經營目標充滿信心。
富力首9月銷售不及全年目標六成
富力（2777）9月銷售額約為140.1億元（人民幣．下同），按年升24%，較上月升29%；銷售面積約115.13萬平方米，按年增11%，按月則增18%。累計首9個月銷售額約866.3億元，按年跌6.4%，暫時只完成全年銷售目標1520億元的57%，在一眾主要內房中達標率較低（見表）。
世茂（0813）9月則錄得銷售額322.1億元，按年增長0.37%；合約銷售面積184.64萬平方米，按年升2.03%，平均銷售價格為每平方米17,446元，按年跌1.6%。首9個月累計銷售額約2012.16億元，按年增長15.65%，佔3000億元全年銷售目標的67%。
金茂達標率最高 9個月1618億
達標率較高的金茂（0817），9月銷售額160億元，按年升2.6%，使其首9個月累計銷售額增至1618.2億元，按年升30.7%，佔全年目標2000億元銷售額的80.9%。