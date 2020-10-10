恒大9月份以來 銷售額逾1416億

【明報專訊】昨日再有多間內房公布9月銷情。上月下旬傳財困的恒大（3333）昨日公布9月份加十一長假期的銷售數據，9月1日至10月8日錄得銷售額1416.3億元，而今年累計至10月8日的銷售金額則為5922.5億元，已完成全年6500億元合約銷售目標的91.1%。恒大指，對超額完成今年全年各項經營目標充滿信心。