雲頂新耀掛牌升三成 第一服務下周起招股

卓越商企超購227倍

螞蟻上市仍未有期，市場續有中小新股招股。仍正招股新股有3家公司，其中物管股卓越商企（6989）最熱門，昨日招股第三日累計錄731億元孖展，超購227倍。

當代置業（1107）旗下物管及綠色物業諮詢公司第一服務（2107）則將於下周一（12日）起招股，招股價介乎1.86元至2.46元；每手2500股，入場費6211.97元。招股期至下周四（15日）截止，預計10月22日掛牌。公司前身為於內地新三板掛牌的第一物業，重組後併入綠色人居解決方案業務，包括能源站運營及維護、能源系統設計服務，以及綠色科技諮詢服務。

威海銀行公開認購不足額

威海銀行（9677）下周一掛牌，昨日公布下限定價，每股3.35元。公司公開發售不足額，僅獲得約8700份認購申請，申請者全數獲分配股份；國際配售則獲0.32倍超購。