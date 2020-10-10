螞蟻上市恐添變 阿里股價倒跌

或未可美大選前上市

市場聚焦的螞蟻上市計劃如箭在弦，預計港滬兩地共集資350億美元，有望晉身成史上最大規模招股。早前有報道指，螞蟻的科創板上市申請已獲內地監管機構同意，目前仍有待通過港交所（0388）上市聆訊。有傳美國總統特朗普正在研究對螞蟻及騰訊（0700）作出限制，若螞蟻未能趕在美國總統大選前上市，或會對其上市計劃增添風險。

路透又報道，螞蟻旗下支付寶最新公告稱，5隻在該平台獨家開售的「創新未來18個月封閉混合基金」，累計獲得逾1000萬人認購，共募資600億元人民幣。上述基金將以戰略投資者形式參與螞蟻招股，並在倉位中配置最高10%的螞蟻股票。

合景物管公司料集資39億

其他新股亦排隊部署上市，內房股合景泰富（1813）擬分拆旗下物管公司合景悠活獨立上市，彭博引述知情人士指，合景悠活上市計劃已獲港交所（0388）批准，預計集資額5億美元（約39億港元）。據初步招股說明書，聯席保薦人包括農銀國際和華泰國際，惟合景悠活對報道暫未有回應。合景泰富昨天收報11.1元，跌1.77%。

嘀嗒出行搶先申港上市

另外，盛傳來港上市的「獨角獸」滴滴出行（DiDi）仍未有最新動向，惟其對手嘀嗒出行（Dida）已於本月8日向港交所遞交上市申請，有傳集資規模達3億至5億美元（約23至39億港元）。資料顯示，海通國際、野村為聯席保薦人。根據弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）報告，嘀嗒出行為內地最大的順風車平台，市佔率逾66%。初步招股文件顯示，嘀嗒出行去年全年收入錄得5.8億元人民幣；今年上半年收益為3.1億元人民幣，按年增66.2%，期內錄得虧損7.21億元人民幣。