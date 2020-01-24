快運環港遊不足兩小時售罄 1.5小時環迴上空 未計雜費票價388元起

明報記者 陳子凌、蕭嘉聰

最平機票半小時沽清

是次香港快運初試啼聲的UOFlycation「環港遊」，將於11月1日、7日及8日的下午2時30分至4時出發。除了在空中欣賞香港景色，香港快運還準備禮品包贈予旅客及安排有獎遊戲，據香港快運回覆，「環港遊」航班採用空巴A320客機，考慮到社交距離限制，只出售靠窗及靠走廊座位，以A320客機最多可載客180人估計，每班航班約可提供120張機票。

採空巴A320 3航班料每班最多120人

「環港遊」航班昨日下午5時開始可透過香港快運官方網站、手機應用程式或指定的旅行社訂購機票，票價388元起，且與過去一般上網訂票的機制無異，票價隨市場反應調整。本報5時30分前試在香港快運官網訂票，已不見有388元機票，只剩11月1日668元、7日及8日均為888元價格的機票，再加上140元附加費的話，想在香港上空觀光1.5小時就要花逾千元。

雖然如此，機票還是火速售罄，未及晚上7時，官網顯示3個航班機票已全數沽清，至於會否趁反應熱烈而乘勢加推更多「環港遊」航班，香港快運未有回應。

為了讓旅客感受久違的飛行體驗，每位乘坐「環港遊」航班的旅客可攜帶7公斤的隨身行李，以及一件個人物品；起飛當日的上午11時30分可開始辦理登機手續，但只能親到機場櫃枱，不能網上辦理。雖然不會離境，但乘客仍要持有身分證及有效護照，而且航班亦不會有任何餐飲零食提供。考慮到疫情問題，旅客全程亦必須佩戴口罩，不過根據衛生署指示，乘搭「環港遊」航班的乘客，可豁免強制檢疫、醫學監察或強制檢測。

全程必須戴口罩 可豁免強制檢疫

像香港快運「環港遊」這種無目的地航班，是航空公司在疫情打擊下想出來的一種應對方法，早前台灣長榮、日本全日空及澳航等航空公司早已推出過類似航班，亦同樣頗受歡迎，像澳航上月推出的7小時飛澳洲多個景點的無目的地航班，票價由787澳元（約4384港元）至3787澳元（2.1萬港元），短短10分鐘機票已搶購一空；台灣長榮航空也先後推出多次節日專機航班，票價約5000元新台幣（約1355港元），也同樣受歡迎。