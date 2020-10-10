長實申改海澄軒酒店規劃轉住宅

不過，是次改劃方案與今年初相同，酒店佔地約8.6萬方呎，現提供831個酒店房，長實計劃將其中637個房間改裝為住宅，餘下194伙保留作酒店用途，總樓面約59.18萬方呎，改劃後住宅樓面將佔約40.18萬方呎。住宅與酒店將各自設有獨立入口及升降機大堂，其中住宅樓層每層46伙，設4部升降機。

東涌商業地最高估值57億

資料顯示，海澄軒佔地約8.6萬方呎，現為1幢18層高酒店，提供831間酒店房間，於2002年10月開業。長實2000年以約1.2億元投得海澄軒地皮，每方呎樓面地價僅約200元。

此外，東涌商業地將於下周五（16日）截標，普縉執行董事張聖典表示，據賣地章程顯示，中標者須就對北大嶼山公路及擬議道路P1對地盤上方東涌第100區所帶來噪音提交一份影響評估報告，並在指定日期前根據報告內的建議修建有關隔音屏；另中標者須在地盤東面指定處預留位置以作接駁一條擬議行人天橋。上述商業地面積13.28萬方呎，最高可建樓面達126.13萬方呎，綜合業界人士估計，地皮估值37.84億至56.76億元，預計每方呎樓面地價3000至4500元。