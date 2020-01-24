SEA TO SKY今賣285伙 收逾900票超額2倍

資料顯示，項目對上一次於上月26日大規模加推發售285伙，最終售出約68伙。新盤市場昨日錄逾10宗成交，但不乏大額交投；麗展（0488）與帝國集團合作的將軍澳藍塘傲，連環售出2幢洋房，分別為10及11號屋，實用2265及2244方呎、分別連482及517方呎花園，兩幢洋房的成交價分別為5800萬及5750萬元、實呎同為2.56萬元，發展商單日套現1.15億元。

藍塘傲連沽兩幢洋房套現1.15億

據成交紀錄冊顯示，上述藍塘傲洋房買家，最長可獲1440日、即約4年長成交期，同時可先住後付。

華懋青山公路琨崙，透過招標售出青玥琳洋房單位31B號，成交價3458萬元（連車位）；單位實用2327方呎連550方呎平台，實呎14,860元，為琨崙本月首宗一手成交。內房萊蒙（3688）及俊和合作的窩打老道128 WATERLOO，早前以折實平均實呎27,676元首推50伙，昨晚首輪銷售推出20伙、單位折實價782.76萬元起，市場消息指全晚沽出約4伙。

另本報統計，主要新盤本月暫合共錄約5宗撻訂，其中恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號，新近上載新銷售安排，暫時停售21樓實用282方呎F室，該單位原於上月底以869.5萬元售出，惟買家日前撻訂料遭沒收5%訂金涉約44萬元。