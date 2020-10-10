話你知：項目8年前曾流標收場

港鐵變招 新世界2014年中標

柏傲莊是繼天后柏傲山、荃灣柏傲灣後，新世界系另一大型樓盤。柏傲莊項目地盤面積約52.1萬方呎，住宅部分最高可建樓面約205萬方呎，商業部分最高可建樓面面積約65.25萬方呎。值得一提的是，上述大圍站上蓋項目，曾於2012年推出招標，當時補地價金額127億元，結果僅接獲3份標書，最終流標收場。

2014年港鐵重推大圍站上蓋招標，除補地價由127億元大減逾23億元或近20%至103.56億元外，同時增設「A、B餐」，即兩種發展方案讓發展商競投。其一，發展商可選擇全數支付逾百億元補地價，並同時持有商場權益；其二，可選擇門檻較低的放棄商場方案，以增加入標彈性。另為了增加項目的分紅收益，港鐵也要求發展商在收回成本七成後，便需要作分紅，分紅比例最少為15%。項目最終接獲9份標書，並由新世界擊敗另外8間財團、只選住宅部分方案而投得項目發展權，商場部分則由港鐵持有。